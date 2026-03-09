La Policía y la Fiscalía capturaron este lunes en Falán, Tolima, a Andrés Vera, alias El Conejo, hermano de alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias del Estado Mayor Central, EMC. Setenta y dos horas antes había caído alias Jota, también hermano del cabecilla disidente.

“El hecho se produjo en el sector conocido como La Plazuela, en el casco urbano de Falán, Tolima. Al parecer este individuo pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca, Tolima, con Bogotá. En la zona los uniformados de la Estación de Policía, se encontraban desplegados adelantando acciones de control y presencia institucional dentro del Plan Candado, ordenado tras la captura de alias Jota en esa región”, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Policía Nacional/Cortesía Alias Conejo es investigado por estar vinculado a varios homicidios en contra de firmantes del Acuerdo de Paz.

En medio de estos operativos la fuerza pública logró la ubicación y posterior captura, por orden judicial, de alias Conejo, quien de acuerdo con información de las autoridades estaría intentando escapar de la zona y huir del cerco que la Policía Nacional había tendido.

“Este individuo, tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico, fabricación porte de armas de fuego y/o municiones. Según las autoridades, este sujeto estaría encargado de varias acciones criminales. Dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano. Así mismo, la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro del país”, agrega el reporte.

Así mismo, es investigado por estar vinculado a varios homicidios en contra de firmantes del Acuerdo de Paz. También por administrar bienes muebles e inmuebles adquiridos con dineros ilícitos producto del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

“Este resultado, es el cuarto golpe al círculo más cercano de alias Iván Mordisco en menos de un año, los cuales se han venido dando, en medio de la estrategia de seguridad desplegada desde el Ministerio de Defensa Nacional, ya que el 2025 fueron neutralizados alias Yenny, cercana a alias Mordisco. En agosto fue capturado Luis Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano del cabecilla de las disidencias. Este fin de semana, en Tolima cayó alias Jota y ahora se da la captura de alias ‘Conejo”, explicó la cartera de seguridad.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Suar, reiteró que por alias Iván Mordisco se mantiene el ofrecimiento de hasta $5 mil millones por quien brinde información que permita ubicarlo y neutralizarlo.

“El ofrecimiento y el pago de recompensas por objetivos de alto valor estratégico continúa dando resultados, ya que esto ha generado un flujo de información sobre los movimientos que desarrollan las personas de confianza de esos cabecillas, logrando su neutralización y cerrando, cada día más, el cerco tendido sobre ellos”, dijo el funcionario.