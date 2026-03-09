Este lunes 9 de marzo la Fiscalía General de la Nación, ante un juez de control de garantías de Bogotá, se legalizó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, el excandidato al Senado por el Partido de la U, presuntamente vinculado a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

También fueron legalizadas las capturas de José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, exintegrantes de la Policía Nacional y quienes también están señalados por su presunta vinculación con la misma red de corrupción.

Estas personas estarían relacionadas con la red en mención entre los años 2023 y 2024, y tienen que ver con la compra a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de puertos en ciudades como Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar) para ingresar contrabando al país.

Tanto el excandidato Gómez Castro como los exintegrantes de la Policía serán imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

“Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado de la Fiscalía en el anuncio de la captura.

Agregó el ente acusador que sería una de los articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para alias El Viejo, como también se le conoce a Marín.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, indica el reporte.