La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que fue capturado Freddy Camilo Gómez Castro, quien aspira al Senado y sería uno de los supuestos articuladores de la red de corrupción que facilitaba el contrabando para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el Zar del Contrabando.

“Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”, se lee.

Esta persona, agregó el ente acusador, sería una de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para alias El Viejo, como también se le conoce.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, indica el reporte.

Por este mismo caso, precisa el ente de investigación penal, también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos ex integrantes de la Policía Nacional: “Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago. Adicionalmente, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados. Entre tanto, Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos”.

Por ello, el candidato y los ex integrantes de la Policía Nacional serán presentados ante un juez penal de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.