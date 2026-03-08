El Partido Centro Democrático solicitó a las autoridades esclarece lo sucedido con su candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno Bandeira, en Leticia, Amazonas.

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”, se lee en el comunicado.

Esto luego de que el aspirante hubiera sido capturado y liberado el pasado sábado aparentemente con $20 millones en efectivo al parecer para cometer delitos electorales. El candidato habría supuestamente lanzado a unos matorrales la bolsa de dinero y luego presuntamente habría intentado sobornar a los policiales que lo abordaron en su vehículo.

“El candidato está en la obligación ineludible de atender los requerimientos judiciales y brindar las explicaciones necesarias”, agregó la colectividad opositora.

Finalmente, el Centro Democrático reiteró su “compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”.