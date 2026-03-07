El guajiro Luis Díaz sigue siendo protagonista en la Bundesliga de Alemania. El exjugador del Junior firmó otra actuación decisiva con el Bayern como mejor sabe hacerlo: con goles y participación directa en el marcador.

Díaz marcó este viernes, con una volea potente, el 1-0 ante el Borussia Monchengladbach, y posteriormente aportó la asistencia para el segundo tanto, obra de Konrad Laimer.

Con esta anotación, Luchito alcanzó los 14 goles en la presente temporada de la liga alemana, una cifra que además lo coloca en una posición destacada dentro del historial de futbolistas colombianos en la competición. El atacante igualó el registro que lograron en su momento James Rodríguez —con el Bayern Munich— y Rafael Santos Borré —con el Eintracht Frankfurt—, quienes también alcanzaron 14 anotaciones durante su paso por la Bundesliga.

Díaz también amenaza una marca específica en una sola temporada. Con sus 14 anotaciones actuales quedó a solo dos de igualar el registro que su compatriota Adrián Ramos estableció en la campaña 2013-14, cuando marcó 16 goles con el Borussia Dortmund. Si el guajiro mantiene su racha en lo que resta del campeonato, podría convertirse en el colombiano con más tantos en una misma temporada de Bundesliga, consolidando así uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo.