Un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas fue capturado por la Policía Nacional luego de un procedimiento realizado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió el 7 de marzo hacia las 4:20 de la tarde, cuando uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba Víctor Hugo Moreno, aspirante al Congreso por el Centro Democrático.

Según el informe preliminar, el candidato se encontraba estacionado dentro de un automóvil tipo Kia Picanto cuando fue abordado por la patrulla policial. Durante la inspección, los uniformados observaron que el hombre lanzó una bolsa hacia una zona boscosa cercana al lugar del procedimiento.

Minutos después, los policías localizaron el paquete y, tras revisarlo, encontraron en su interior dinero en efectivo por un valor aproximado de 20 millones de pesos.

Durante el procedimiento, el candidato presuntamente habría ofrecido dinero a los uniformados con el fin de que omitieran la actuación policial, lo que llevó a su captura por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Tras la detención, Víctor Hugo Moreno fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales, que adelantarán las investigaciones correspondientes.

El procedimiento se registró en medio de los operativos desplegados por la Fuerza Pública en diferentes regiones del país para prevenir delitos electorales y garantizar la transparencia del proceso democrático.