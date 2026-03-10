En el marco de la defensa de la seguridad nacional y la estabilidad de los territorios, la Policía Nacional aseguró en las últimas horas que continúa desarrollando una “ofensiva sostenida contra el narcotráfico”, logrando resultados contundentes durante lo corrido de 2026.

La institución señaló que sus acciones han impactado directamente las economías criminales y las capacidades logísticas de estructuras del ELN y de las disidencias de las FARC.

“Cada día estamos más cerca. Estamos acorralando a estas estructuras criminales y alias Iván Mordisco debe caer por la dignidad de Colombia. La Policía Nacional no ha sido inferior a los desafíos que enfrenta el país; por el contrario, con el trabajo articulado de nuestras Fuerzas Militares y bajo la orientación del Ministerio de Defensa, seguimos propinando golpes contundentes a estas organizaciones”, manifestó el general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, la institución policial indicó que ha desarrollado 13 operaciones de alto impacto, logrando “desmantelar infraestructuras clandestinas utilizadas para la producción de estupefacientes, interrumpir las cadenas de suministro de insumos químicos y afectar de manera estructural las finanzas de estas organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la gobernabilidad en diferentes regiones del país”.

Sobre las acciones dirigidas contra las disidencias de las Farc, el general Rincón afirmó que se logró afectar la organización criminal de alias Calarcá, mediante la incautación de 4.550 galones de insumos líquidos y 4.082 kilogramos de insumos sólidos, así como la destrucción de 11 infraestructuras clandestinas para el procesamiento de base de coca, y una instalación destinada a la producción de permanganato de potasio, sustancia clave para la fabricación de cocaína.

Incautaciones de la Policía a las estructuras criminales

En las últimas horas, la Policía Nacional logró en varias regiones del país la incautación de 5,9 toneladas de cocaína, 67.951 galones de insumos químicos líquidos y 14.997 kilogramos de insumos sólidos, además de la destrucción de 109 laboratorios utilizados para el procesamiento de droga.

Asimismo, en acciones operativas contra la facción de ‘Iván Mordisco’, las autoridades lograron la incautación de 904 kilogramos de cocaína, 15.019 galones de insumos líquidos y 2.879 kilogramos de insumos sólidos, además de la destrucción de 13 infraestructuras ilegales dedicadas al procesamiento de estupefacientes.

“En el desarrollo de estas operaciones también fueron capturados en el departamento del Tolima, en menos de 72 horas, Juan Gabriel Vera Fernández, alias La Jota, y Andrés Vera Fernández, alias Conejo, hermanos vinculados a redes de apoyo logístico y expansión criminal de estas disidencias, señalados de participar en homicidios, secuestro y tráfico de armas, municiones y explosivos”, añade el comunicado.