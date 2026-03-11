El representante a la Cámara Gabriel Becerra, a través de un comunicado, denunció este martes 10 de marzo que varios dirigentes del Pacto Histórico en el Norte de Santander han recibido amenazas de muerte.

En el escrito, se indica que entre los que han recibido amenazas está el senador electo Martín Alonso Caicedo y el ex candidato a la Cámara Jaime Gómez, además de líderes departamentales del movimiento.

En la carta se expresa que las amenazas se realizaron por parte de las denominadas Autodefensas Gaitanistas, conocido como el Clan del Golfo. En el mensaje amenazante le dieron 48 horas a los dirigentes para abandonar el territorio en el Norte de Santander.

“Guerrilleros del Pacto, los tenemos identificados. No permitiremos que en NDS exista insurgencia. Sabemos quiénes son sus líderes y cómo operan. Tienen 48 horas. Vamos por sus cabezas muertas”, fue el mensaje que le enviaron a los dirigentes.

El Pacto Histórico Norte de Santander solicitó a la Fiscalía y autoridades correspondientes investigar de inmediato a los responsables, adoptar medidas urgentes de protección y garantizar las condiciones para el ejercicio de la actividad política.

Entre los amenazados también están Liliana Barragán, Luis Alberto García, Laura Amaya, Andrés Obando y Manuel Hernández.