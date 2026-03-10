El ex director del DANE y la segunda votación de la consulta de la centroderecha, Juan Daniel Oviedo, anunció este martes, tras un encuentro con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que la coalición anunciará este miércoles a la fórmula vicepresidencial de la ganadora de la Gran Consulta por Colombia y que la senadora uribista tiene cinco candidatos, incluyendo al propio Oviedo.

Lea también: Registraduría niega “gran diferencia” de votos con el preconteo, tras denuncia de Petro sobre supuesto fraude

“Que se pueda permitir que el país encuentre el camino en el marco de las diferencias, pero hay posiciones inamovibles para evaluar esa consideración. Es claro que la candidata está evaluando otras opciones. A más tardar mañana estaremos tomando una decisión”, dijo Oviedo a medios de comunicación al término de la charla con Valencia Laserna.

La candidata dijo al respecto a la emisora Blu Radio este martes: “Ahí estamos evaluando. Tenemos unos cinco nombres de personas muy distintas a mí, que representen segmentos distintos porque lo que sí es muy claro es que queremos seguir honrando ese esa visión de la Gran Consulta por Colombia, que es una visión de poder deponer cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos”.

Agregó la parlamentaria que de los otros ocho candidatos de la consulta de la centroderecha “hemos ido como sacando nombres, pero no se trata de ponernos a decir cuáles estamos evaluando y cuáles no. Digamos que todos los consideramos porque todos los que están en esa consulta son personas infinitamente valiosas”.

Lea también: Amplia renovación de la bancada del Atlántico en el Senado de la República

Contó además que el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del CD, le sugirió que el criterio fundamental debe ser “alguien que quiera tu proyecto político. (...) Es tu campaña y nosotros te vamos a acompañar con todo entusiasmo”.

Y añadió que busca “alguien que potencialice el mensaje que queremos dar que es el de que es posible caminar en una senda que convoque al país. (...) Yo quiero un vicepresidente que no sea como yo sin duda alguna. Sin duda alguna. Eso no ni siquiera está en discusión”.

Concluyó sobre Oviedo como posible fórmula vicepresidencial: “En Juan Daniel encuentro un hombre súper capaz, inteligente, carismático, un gran profesional, un gran ser humano, una persona que yo quiero muchísimo (...). ¿Cómo yo no podría considerar a Juan Daniel como una excelente opción para la vicepresidencia? Claro que lo es”, pero advirtió que “aquí no puede haber decisiones que peluqueen a nadie, que le exijan y le pongan listas de modificaciones de lo que piensa, de lo que cree, de lo que es para poder caber en un proyecto político”.

Lea también: Este es el plazo para inscribir la cédula y cambiar puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales 2026

La principal diferencia entre Valencia y Oviedo es que este último respalda el acuerdo de paz y a la JEP, mientras que la senadora dijo en estos días a la emisora Caracol y W Radio: “Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Si Juan Daniel digamos cree que yo voy a cambiar la postura que he tenido, no de ahora, sino de los últimos 12 años frente a la JEP, pues sería como que yo le dijera a él que cambie la de él, ¿no es cierto? No, no va a pasar”.

Es de recordar que este viernes 13 de marzo es la fecha límite para que los aspirantes oficialicen sus candidaturas presidenciales y vicepresidenciales para la primera vuelta del próximo 31 de mayo de cara a la Casa de Nariño.