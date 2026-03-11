Las autoridades forenses confirmaron las causas del fallecimiento de Yuris Cristel Camila García Manrique, una mujer de 29 años que perdió la vida tras un accidente ocurrido en una atracción turística del municipio de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander.

Este hecho causó mucho dolor luego de que el incidente quedara registrado en video y comenzara a circular en redes sociales, lo que provocó preocupación sobre las condiciones de seguridad del lugar donde ocurrió el hecho.

El informe emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la joven murió debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente en el rodadero acuático.

Según el análisis forense, la causa del deceso fue un trauma intracraneal acompañado de trauma torácico abdominal cerrado, lesiones que se produjeron tras el impacto durante la caída.

El incidente se registró cuando la mujer utilizaba un tobogán instalado en un establecimiento turístico conocido como Entre Flores.

Durante el descenso, la joven perdió el control en una de las curvas de la estructura y terminó saliendo del recorrido. Personas que se encontraban en el lugar escucharon sus gritos y acudieron rápidamente para auxiliarla.

#Nacionales ¦ Tragedia en Norte de Santander: Una joven identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, murió tras sufrir un accidente mientras se lanzaba por un tobogán en un establecimiento turístico "Entre Flores" del municipio de Chinácota.



Aunque fue atendida poco después del accidente, las heridas resultaron demasiado graves y finalmente causaron su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, la administración municipal de Chinácota decidió suspender de inmediato el funcionamiento del tobogán.

‼️ Mom Terrified To Go On Huge Theme Park Slide Dies After Flying Off! 💔



A young mother has died after falling from a large theme park slide in Colombia, just moments after expressing fear about the ride.



Durante las exequias realizadas en Cúcuta, familiares y amigos despidieron a Yuris García Manrique con mensajes de afecto y recuerdos sobre su vida.

Su madre, Claudia Manrique, expresó que su hija tenía múltiples metas personales y profesionales. Según relató, había culminado sus estudios con gran esfuerzo y planeaba continuar preparándose para apoyar a su familia y alcanzar nuevas oportunidades. Dejó en orfandad a un niño de 4 años.