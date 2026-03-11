La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó este martes la “jornada cívica” aunque “con algunos incidentes aislados” en que transcurrieron las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado domingo en Colombia.

En su primer informe tras los comicios, en los que se eligió el nuevo Congreso de la República y a varios candidatos presidenciales, la misión reconoció el trabajo de las autoridades electorales y de los jurados de votación, aunque advirtió sobre “un contexto marcado por preocupaciones de seguridad y diversos incidentes durante el proceso electoral”.

La delegación, encabezada por la expresidenta del Congreso de Guatemala Catalina Soberanis, señaló que “la campaña electoral estuvo marcada por hechos de violencia”, entre ellos el asesinato el año pasado del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor de derecha Centro Democrático.

El informe recoge también denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones donde, según actores políticos consultados por la misión, “se habrían ejercido presiones para permitir candidaturas o restringir actividades proselitistas”.

En cuanto a la jornada de votación, la misión registró 957 incidentes registrados hasta el cierre de las urnas, de los cuales 632 correspondieron a casos de constreñimiento o corrupción al elector.

Las autoridades informaron además de la captura de 46 personas por delitos electorales y de la incautación de 3.761 millones de pesos (unos 950.000 dólares), cifras superiores a las registradas en las legislativas de 2022.

Según el conteo preliminar, con el 99,56 % de las mesas informadas, el partido oficialista Pacto Histórico obtuvo el 22,72 % de los votos al Senado, seguido por el Centro Democrático, con el 15,62 % y el Partido Liberal con el 11,71 %.

La participación electoral fue del 50,62 % para el Senado y del 50,21 % para la Cámara de Representantes, ligeramente superior a la registrada en procesos legislativos anteriores.

El informe también señaló dificultades para votar en el exterior, donde hubo confusión entre electores tras cambios en las direcciones de 58 puestos de votación divulgados un día antes de la jornada.

Para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la misión de la OEA recomendó reforzar la comunicación institucional y adoptar medidas adicionales para garantizar el secreto del voto en algunos puestos de votación.

La delegación estuvo integrada por 28 observadores de 15 nacionalidades y formó parte de un despliegue internacional en el que también participaron misiones de la Unión Europea, el Centro Carter, IDEA Internacional, Transparencia Electoral y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).