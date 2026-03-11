Un momento de gran tensión se vivió en el norte de Bogotá cuando una bebé de 19 meses quedó atrapada dentro de un vehículo junto a su madre y su tía en medio de una fuerte inundación registrada en el deprimido de la calle 94.

Un agente civil de tránsito del Distrito intervino rápidamente para rescatar a la menor, y todo quedó registrado en video.

Las imágenes muestran al funcionario ingresando al agua acumulada en la vía mientras intenta abrir la puerta del automóvil afectado. Una vez logra acceder al vehículo, toma a la bebé que estaba asegurada en su silla de seguridad y la pone a salvo.

Captura de pantalla Rescate de una bebé en medio de inundaciones en Bogotá

Mientras tanto, la madre y la tía de la niña permanecían dentro del carro esperando ayuda, ya que el vehículo dejó de funcionar cuando el nivel del agua comenzó a subir.

Según relató la madre de la menor, el automóvil avanzó por el deprimido sin inconvenientes al inicio, pero en cuestión de minutos el agua aumentó rápidamente, lo que provocó que el motor se apagara y las dejara atrapadas en el lugar.

Dentro del carro iba una bebé vestida con un saco de color rosado y dos mujeres https://t.co/XJXMzz4dzd pic.twitter.com/NXYLyeXUHw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 10, 2026

Tras escuchar los llamados de ayuda, varios funcionarios del Distrito se acercaron al sitio para colaborar con el rescate. En total, al menos cuatro agentes ingresaron a la zona inundada para sacar a las personas afectadas y garantizar que ninguna quedara atrapada dentro de los vehículos.

En la emergencia también resultaron comprometidos otros automóviles que presentaron fallas mecánicas al quedar parcialmente sumergidos en el agua acumulada.