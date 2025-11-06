Otro hecho de agresión en contra de una agente de tránsito se registró en los últimos días. La agresión se registró en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, luego de que una mujer fue detenida por conducir una motocicleta sin licencia de conducción.

De acuerdo al reporte, que también fue emitido por la Secretaría de Movilidad de Cali, el hecho se registró en el centro de la capital vallecaucana. La mujer arremetió con palabras ofensivas en contra de la agente de tránsito.

Todo quedó grabado en video. En las imágenes se nota cuando la mujer le dice a la agente: “Se metió con mi mamá. Tu madre que te parió, malpa**, perra. Por eso es que terminan muertas en la calle”.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la infractora transitaba sin licencia de conducción y con la revisión técnico - mecánica vencida desde marzo de 2025.

En el video también se observa que la agente de tránsito retrocede mientras recibe los insultos de la mujer para tratar de alejarse de la agresora.

También se nota que un hombre interfiere en la situación para tratar de calmar a la mujer, aunque esta continúa con los insultos contra la agente.

La misma secretaría ha informado que este año se han contabilizado unas 45 agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad de Cali.

Según la ley, una agresión contra funcionario público puede llegar a ser sancionada hasta con prisión, con una pena entre los cuatro a ocho años.