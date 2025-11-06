Sin poder salir, bajo llave y solos fueron encontrados dos niños de 3 y 6 años presuntamente abandonados en una vivienda del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá.
Lea también: Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno teme que segundo implicado en el asesinato haya huido a Venezuela
El hecho fue reportado por la comunidad que ante el llanto insistente que salía de la casa alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá para que hicieran presencia en el lugar. Así fue como uniformados que realizaban patrullajes llegaron hasta el sitio.
“Al llegar al lugar, los policías encontraron a los niños solos y encerrados bajo llave, sin la presencia de ningún adulto responsable”, reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá que participó en la coordinación del rescate.
Lea también: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de un año en Juan Mina: vecinos lo denunciaron
Con apoyo del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, los policías realizaron el rescate de los menores retirando una de las rejas de la vivienda para poder ingresar y garantizar la “integridad física y emocional de los niños”.
Posteriormente, los menores fueron trasladados ante la autoridad administrativa correspondiente, con el fin de iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos y determinar las circunstancias en las que se encontraban.
Lea también: Juez inadmitió certificaciones del CNE sobre aportes de Nicolás Petro a la campaña Petro Presidente
“Se reitera a todos los cuidadores y padres de familia que, especialmente en estas fechas que se aproximan, no dejemos bajo ninguna circunstancia abandonados a nuestros niños, niñas y adolescentes”, fue el llamado de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La alcaldía recordó que el abandono es un delito consagrado en el artículo 127 del Código Penal colombiano, y tiene una pena de hasta 108 meses de prisión (9 años).
“El compromiso con la protección integral de la niñez es inquebrantable, por eso se reitera el llamado a la ciudadanía para que informe de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas o adolescentes, a través de las líneas 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, precisaron.