Sin poder salir, bajo llave y solos fueron encontrados dos niños de 3 y 6 años presuntamente abandonados en una vivienda del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá.

El hecho fue reportado por la comunidad que ante el llanto insistente que salía de la casa alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá para que hicieran presencia en el lugar. Así fue como uniformados que realizaban patrullajes llegaron hasta el sitio.

Alcaldía Mayor de Bogotá

“Al llegar al lugar, los policías encontraron a los niños solos y encerrados bajo llave, sin la presencia de ningún adulto responsable”, reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá que participó en la coordinación del rescate.

Con apoyo del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, los policías realizaron el rescate de los menores retirando una de las rejas de la vivienda para poder ingresar y garantizar la “integridad física y emocional de los niños”.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Posteriormente, los menores fueron trasladados ante la autoridad administrativa correspondiente, con el fin de iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos y determinar las circunstancias en las que se encontraban.

“Se reitera a todos los cuidadores y padres de familia que, especialmente en estas fechas que se aproximan, no dejemos bajo ninguna circunstancia abandonados a nuestros niños, niñas y adolescentes”, fue el llamado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En #CiudadBolívar, el silencio lo rompía el llanto de dos pequeños que al parecer habrían sido abandonados.



Uniformados de Infancia y Adolescencia en coordinación con @BomberosBogota abrieron puertas y los rescataron para restablecerle sus derechos. pic.twitter.com/fJM74uOldO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 6, 2025

La alcaldía recordó que el abandono es un delito consagrado en el artículo 127 del Código Penal colombiano, y tiene una pena de hasta 108 meses de prisión (9 años).

“El compromiso con la protección integral de la niñez es inquebrantable, por eso se reitera el llamado a la ciudadanía para que informe de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas o adolescentes, a través de las líneas 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, precisaron.