Camilo Rincón, el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años que fue asesinado en la madrugada del viernes 31 de octubre en Bogotá, dio más detalles de cómo avanza el caso en búsqueda de que los responsables sean condenados por este hecho.

Leer también: ¿A cuántos años podría ser condenado Juan Suárez Ortiz, el señalado homicida de Jaime Esteban Moreno?

El representante de la familia del joven indicó que aún se busca a Ricardo González, quien es identificado y señalado por las autoridades como el otro responsable del homicidio de Jaime Esteban. Ya está capturado Juan Carlos Suárez, quien no aceptó los cargos durante la audiencia.

Al ser cuestionado por el paradero de González, el abogado comentó en Blu Radio que es posible que este haya huido a Venezuela, teniendo en cuenta que tiene doble nacionalidad.

“Hay un grado alto de probabilidad que eso ocurra. Sin embargo, tenemos la esperanza en que la comunidad y la ciudadanía, si conocen o tienen información para dar con la ubicación de este sujeto, no duden en comunicarse con la Policía o la Fiscalía”, dijo el abogado.

Rincón fue enfático en declarar que la familia Moreno no busca ningún tipo de indemnización, sino justicia contra los hombres que agredieron al joven, quien era estudiante de la Universidad de Los Andes.

“Ustedes observan en el video y Jaime Esteban no lanzó ni un puño ni una patada. Él sencillamente fue atacado y estos sujetos aprovecharon su indefensión para rematarlo en el suelo”, agregó el abogado.

Importante: Caso Jaime Esteban Moreno: Juan Carlos Suárez no aceptó el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía

La Fiscalía le imputó a Juan Suárez Ortiz el cargo de homicidio agravado, y podría verse obligado a cumplir una pena de entre 480 a 600 meses lo que equivaldría a entre 40 a 60 años de prisión.

Durante la audiencia de este miércoles 5 de noviembre el juez decidió que se reservarán de manera parcial por respeto a la víctima, por lo que también prohibió la publicación de fotos del cuerpo de Jaime Esteban, grabaciones, así como las identidades de los testigos del hecho.