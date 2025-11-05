Con la audiencia de imputación de cargos, quedó en firme el inicio del proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz a quien se le señala de ser el determinador de la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo el pasado 31 de octubre luego de una brutal golpiza. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Ahora comienza una batalla legal entre el equipo jurídico que representa a la familia de la víctima que pide justicia por la muerte trágica de ser querido que apenas tenía 20 años y los defensores del imputado que tratarán de demostrar la inocencia de su cliente.

Para la Fiscalía General de la Nación las pruebas recopiladas constan de testimonios de testigos del hecho que se encontraban muy cerca del lugar donde ocurrió la mortal agresión y de registros de cámaras de seguridad tanto de la discoteca de la que salieron víctima y presuntos victimarios, así como de las inmediaciones de donde ocurrió el hecho.

Para el ente investigador, esto es suficiente para señalar a Suárez Ortiz como el artífice del crimen que se consumó, al parecer, en complicidad con otro sujeto que fue identificado preliminarmente como Ricardo González Castro y del que hasta el momento se desconoce su paradero.

Por ello, durante la audiencia de imputación de cargos, la delegada de la Fiscalía el imputó el cargo de homicidio agravado

Tras la descripción pormenorizada de los hechos de aquel fatídico 31 de octubre, la Fiscalía señaló que el señalado podría verse obligado a cumplir una pena de entre 480 a 600 meses lo que equivaldría a entre 40 a 60 años de prisión.

Sentencia distinta podría enfrentar si se hubiera allanado a los cargos –cosa que prefirió no hacer- habría podido recibir un beneficio de la reducción de hasta la mitad del monto de la pena a asignar por el juez del caso.

Juan Carlos ha sido –de momento- el único capturado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes. Hay un segundo implicado que señalan las autoridades habría participado de manera activa en la agresión que luego llevó a la muerte en un centro asistencial a Moreno Jaramillo.

Se trata de Ricardo González Castro, originario de la ciudad de Cartagena y trabajador en una venta de perros calientes –hasta un día después del asesinato- en el sector de San Victorino, en Bogotá. Es, además, técnico en carpintería y había trabajado como guarda de seguridad.

Durante la audiencia el juez también decidió que se reservarán de manera parcial las audiencias por respeto a la víctima, por lo que también prohibió la publicación de fotos del cuerpo de Jaime Esteban, grabaciones, así como las identidades de los testigos del hecho.