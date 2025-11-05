El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella demandó al presidente Gustavo Petro por traición a la patria.

La denuncia fue radicada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar al jefe de Estado.

El precandidato presidencial aseguró que el mandatario ha violado las leyes colombianas y habría abusado de las finanzas del Estado para financiar su proyecto electoral.

En medio de una rueda de prensa desde el Congreso de la República, De la Espriella advirtió que Petro estaría irrespetando la Constitución al favorecer a grupos narcotraficantes.

“Cuando un presidente de la República hace su juramento en el momento de la posesión, jura precisamente defender la Constitución y la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, amén de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido”, explicó el abogado penalista.

