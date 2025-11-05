La encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos revela que el centro es la primera fuerza política del país con el 45 % del electorado, duplicando a la izquierda (22 %) y superando por 13 puntos a la derecha (32 %).

La medición, elaborada para la emisora Caracol Radio, según el gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero, advierte también que el sector político de centro en el país “carece de representación unificada y liderazgo claro, reflejando un electorado mayoritariamente moderado pero huérfano de opciones políticas definidas”.

El estudio fue realizado entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre del presente año con 3.381 encuestas en 54 municipios. En el Caribe se hicieron 731 encuestas.

En este escenario, los precandidatos Sergio Fajardo (35 %), Juan Manuel Galán (30 %) y Miguel Uribe (29 %) son los que aparecen con la imagen más favorable, aunque ninguna figura supere el 35 % de favorabilidad y el 62 % del electorado permanezca indeciso.

De otro lado, en el grupo de los candidatos independientes, lidera el senador barranquillero Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, con el 5 %. Y entre los denominados ‘outsiders’ encabeza el abogado Abelardo de la Espriella con el 17 %.

Posteriormente, figura Claudia López que registra 26 % de imagen favorable, mientras que Iván Cepeda obtiene 23 %.

Entre tanto, entre los candidatos con mayor favorabilidad están Vicky Dávila (51 % de imagen desfavorable), seguida por Claudia López (47 %) y María Fernanda Cabal (45 %). Y completan el top cinco de mayor desfavorabilidad Miguel Uribe (40 %) e Iván Cepeda (39 %).

Además, la imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro sigue baja y alcanza el 50 %, mientras que la favorable solo llega al 40 %, y no saben o no responden un 6%.

