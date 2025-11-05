El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se pronunció sobre la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, de decretar el salario mínimo para el próximo año en $1.800.000, lo que significaría un reajuste del 26,44 % respecto al salario actual.

Leer también: Salario mínimo 2026: ministro Armando Benedetti dice que podría llegar a $1.800.000

En ello, el dirigente gremial expresó que esto viene siendo “un verdadero sinsentido”.

“Ministro, ministro, qué bien le vendrían unas clases de introducción a la economía para comprender que el primer paso para embarcar a un país en una hiperinflación es subir alocadamente los salarios para congraciarse con el pueblo. Puro populismo barato. Eso es pan de hoy y hambre para mañana”, indicó Cabal.

Agregó: “Usted demuestra una vez más el desprecio de este gobierno por los canales de diálogo y concertación con el sector privado del país”.

Cabal sostuvo que la decisión unilateral de aumentar el salario mínimo de manera tan desmedida solo puede obedecer a una estrategia populista electoral de engaño o a la ignorancia supina del gobierno.

“En ambos casos, es una muestra clara de irresponsabilidad. Colombia debe mirarse en el espejo de Venezuela, donde Chávez y Maduro llevaron a su país a la ruina por el efecto inflacionario de los aumentos demagógicos del salario mínimo. En un país sitiado por la violencia, con una dictadura altamente cuestionada y un fracaso evidente en todos los sectores, no les queda sino recurrir a propuestas populistas para cubrir tanta ineptitud”, precisó el presidente de Fenalco.

Importante: Esto es lo que podría ganar un trabajador en Colombia con el nuevo salario mínimo en 2026

El vocero de los comerciantes señaló que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino “no debe estar contento con su afirmación, pues una vez más sepulta la mesa de concertación laboral para este año”.