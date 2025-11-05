Cada año cuando se acerca diciembre, los colombianos esperan la gran noticia de en cuánto quedará el salario mínimo para el próximo año, es decir, para el 2026.

Como es tradición, el Gobierno Nacional convocará en las próximas semanas la mesa de concertación con representantes de empresarios, trabajadores y centrales sindicales, con el fin de definir el ajuste oficial que comenzará a regir desde enero.

Actualmente, el salario mínimo en Colombia se ubica en 1.423.500 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 200.000 pesos, lo que representa un ingreso mensual total de 1.623.500 pesos para quienes ganan el mínimo.

A partir de esta base calcularán el incremento correspondiente para el próximo año. Diversas proyecciones económicas apuntan a un incremento que oscilaría entre el 6,5 % y el 7 %, lo que significaría un aumento de entre 90.995 y 99.110 pesos.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo en 2026?

De concretarse esta propuesta, el nuevo salario mínimo legal quedaría entre 1.515.495 y 1.522.610 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Sin embargo, desde el Gobierno se ha mencionado la posibilidad de un ajuste más ambicioso, cercano al 11 %, lo que representaría un aumento de alrededor de 156.500 pesos y situaría el salario mensual en aproximadamente 1.580.000 pesos, más el auxilio correspondiente.

Es importante la negociación porque no solo define el ingreso de millones de trabajadores, sino que también influye directamente en el costo de vida, los precios de bienes y servicios, y la dinámica económica del país.

Además, el auxilio de transporte también suele ajustarse en la misma proporción del salario, por lo que su valor final dependerá del porcentaje acordado.