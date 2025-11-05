La cacería del segundo implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven universitario que murió producto de una golpiza que le propinaron al menos dos personas luego de salir de una fiesta de Halloween en Bogotá, se hace cada vez más intensa al tiempo que la familia de la víctima reclama justicia.

El pasado martes se dio a conocer un video en el que se observa a este segundo sujeto de forma más clara, gracias a los videos proporcionados por Before Club, el bar donde se reunieron víctima y victimarios para la celebración. Y es que de este joven no se tenía mayor información y ni siquiera un rostro.

Al hoy prófugo se le ve en el material audiovisual muy cerca de Suárez Ortiz y de una de las mujeres capturadas e incluso interactúan por unos cuantos segundos. El único detenido por la golpiza levanta su mano llamando al otro sujeto para salir del lugar. Tras esto ocurrió el asesinato.

Pese a esta prueba contundente que podría llevar a la captura de este implicado, las autoridades no se han acercado a los administradores de Before Club para solicitar el material audiovisual de las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno, según confirmó la congresista María del Mar Pizarro, dueña junto con su pareja del bar.

Ya fue identificado

Y a medida que las investigaciones avanzan se conocen nuevos videos del brutal ataque, pero también del otro presunto agresor. W Radio pudo constatar que esta persona responde al nombre de Ricardo González Castro, es originario de la ciudad de Cartagena y habría trabajado en el sector de San Victorino en una venta de perros calientes. Es, además, técnico en carpintería y había trabajado como guarda de seguridad.

González Castro, un día después del ataque, habría ido hasta su puesto de trabajo para contarle a su jefe lo que ocurrió la noche anterior con el joven estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, según apunta en medio en mención.

Tras esto, el cartagenero habría renunciado a su trabajo alegándole a su empleador que se sentía muy asustado por lo que había ocurrido con el muchacho agredido. Fue así como su jefe le habría reconocido $100.000 pesos por lo trabajado, según le contó a W Radio.

Sobre Ricardo dijo no saber cuál era su paradero desde que renunció, incluso ni su papá sabe dónde está su hijo. Este le pidió al jefe que establecía algún tipo de contacto con el joven que le pidiera que se entregara a las autoridades.

Nuevo video del ataque muestra más detalles

Recientemente se conocieron nuevos videos en los que quedó registrado el ataque contra el estudiante de Los Andes. En una grabación divulgada por Noticias Caracol muestran los minutos de angustia que se vivieron tras la brutal agresión.

Foto publicada por El Tiempo Jaime Esteban Moreno y su amigo caminan rumbo al lugar donde posteriormente sería golpeado.

En las imágenes se observa como el amigo de Jaime Esteban, quien vestía camiseta blanca, caminaba desesperado e intentaba buscar ayuda.

Seguidamente, se ve a un hombre que llevaba una carretilla, quien se acerca a los jóvenes y luego corre hacia un hospital cercano, para alertar al personal médico y los policías sobre lo sucedido.

Luego se puede ver a cuatro policías ayudar a Jaime Estaban, subiéndolo a una patrulla para trasladarlo a un centro asistencial.

Asimismo, en las imágenes se evidencia la presencia de un segundo hombre agresor, que vestía camisa negra.