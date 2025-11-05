Luego del fuerte rifirrafe que protagonizaron los senadores Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en pleno Congreso de la República, la discusión siguió en redes sociales, con diferentes publicaciones con acusaciones entre ellos.

Leer también: Fuerte rifirrafe entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso: “responda a los colombianos por esas fotos con criminales”

El enfrentamiento empezó este martes 4 de noviembre cuando Hernández, en el Senado, presentó una serie de imágenes en las que Cepeda aparece junto a exintegrantes de las Farc como Jesús Santrich, Iván Márquez, alias ‘Romaña’, así como con Hugo Chávez y otros líderes de gobiernos de izquierda.

“Voy a mostrarle a todo el país qué clase de sujeto es usted y el peligro que para Colombia representa. A Iván Cepeda le duele mucho que lo relacionen con bandidos, criminales, asesinos, guerrilleros. Pero qué hacemos viejo si el transgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia”, dijo el senador Hernández.

“Antes de que lo niegue y amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz Jesús Santrich? ¿No es usted el que celebra con alias Romaña o el que aparece en un atril de las Farc con Raúl Reyes de fondo?, cuestionó Hernández.

Cepeda, quien es candidato presidencial del Pacto Histórico, defendió su aparición en las fotografías.

“Las fotos que usted acaba de mostrar son en escenarios de construcción de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. Y que han sido además defendidos por usted”, aseguró.

Agregó en contra de Hernández: “Yo le propongo, sinceramente, que busquemos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático y tranquilo”.

También dijo: “No es que ni un voto… son un millón quinientos cuarenta mil los que recibí hace unos cuantos días, que yo veo que a usted lo tienen francamente aterrorizado. Pero es la democracia senador, hay que ir a ganar los votos, no a ganarlos en el espectáculo de la calumnia la injuria y la mentira en la cual son ustedes especialistas, lo hemos visto en todas las formas en todas sus apariciones en este Congreso. Jamás le he escuchado una propuesta que ilumine el futuro de este país”.

Ahora, después de la discusión en el Congreso, cada uno de los senadores también se refirió al tema en sus redes sociales.

Hernández publicó un video de su intervención en el Senado: “Le dolió al candidato petrista que le quitara la máscara”, lo tituló.

“Que todo el país conozca la verdad y vea que este sujeto Iván Cepeda NO ES una santa paloma. Toda su vida se la pasó llegando a acuerdos fallidos con los bandidos, en diálogos que solo han beneficiado a criminales”, publicó en el mensaje.

🔴LE DOLIÓ AL CANDIDATO PETRISTA QUE LE QUITARA LA MÁSCARA!!



Que todo el país conozca la verdad y vea que este sujeto Iván Cepeda NO ES una santa paloma.



Toda su vida se la pasó llegando a acuerdos fallidos con los bandidos, en diálogos que solo han beneficiado a criminales.👇🏻 pic.twitter.com/qlkXJ7jbYU — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) November 5, 2025

Por su parte, Cepeda respondió con una publicación en sus redes sociales en la que muestra que alguna de las imágenes fueron recordadas y/o sacadas de contexto: “La manipulación de la imagen por la extrema derecha”.

Importante: Mauricio Gaona rechazó invitación de Juan Manuel Galán para encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo

“Ayer en el debate que se suscitó en Senado, mostré un ejemplo de cómo la extrema derecha manipula y descontextualiza las imágenes de mis labores como facilitador y negociador de paz. De estas tres fotos, solo han circulado la primera recortada. No muestran que fue tomada en la mesa de diálogos de La Habana. Juzguen ustedes”, publicó el senador.