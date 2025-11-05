Este miércoles 5 de noviembre siguió la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, ex diputado del departamento del Atlántico por la Colombia Humana e hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El proceso que se sigue en contra del polémico político de izquierda es por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En esta diligencia, el juez Hugo Carbonó Ariza, del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, definió cuáles de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la defensa del exdiputado son admitidas dentro del juicio.

En ese sentido, este miércoles el togado admitió que la parte acusatoria pueda usar en el juicio contra Nicolás Petro Burgos las diligencias de recepción de testimonio de su expareja, Day Vázquez Castro, el 28 de abril de 2023; la de Máximo Noriega Rodríguez, fechada el 2 de mayo del mismo año, ante la Procuraduría General de la Nación, y la de Gabriel Elías Hilsaca el 15 de septiembre de 2023, ante el organismo de investigación penal del país.

Sobre las pruebas que entregó Day Vásquez, como el DVD que contiene la información extraída del celular que ella dispuso ante las autoridades investigativas del presente caso, el juez Carbonó las admitió y argumentó que “no hubo una vulneración de garantías fundamentales”, como lo había expresado la defensa de Petro Burgos.

En su intervención, el togado aseveró que “el DVD, el celular y sus extracciones no fueron obtenidos ilegalmente”. Además, fue admitida también la declaración de la fuente humana que permitió su captura.

En el caso de Gabriel Hilsaca, el abogado del exdiputado había pedido la inadmisión de la declaración porque, a su juicio, fue obtenida sin la presencia ni conocimiento de los abogados implicados.

No obstante, el juez Carbonó determinó que la diligencia se practicó dentro de la fase de investigación, es decir, antes de la imputación formal, por lo que la Fiscalía no estaba obligada a citar a la defensa, como fue el argumento planteado.

Además, el juez Hugo Carbonó dejó por fuera del juicio los informes expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifican que Nicolás Petro no realizó aportes a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro.

“Es impertinente abrir un debate político en este proceso (...) si el acusado sí realizó o no aportes a la campaña. Este no es un proceso de carácter político”, dijo el togado.

Entretanto, el juez Carbonó decidió en la tarde del pasado martes que el interrogatorio en el que Nicolás Petro Burgos admitió su culpabilidad no será parte del paquete probatorio en el juicio que se le sigue.

“El juzgado es claro que se vulneró el proceso de no autoincriminarse y este despacho considera que se configura la vulneración de las garantías de las pruebas”, explicó Carbonó.

Por otro lado, Carbonó decidió que “no se excluye ningún elemento relacionado con el vehículo Mercedes Benz ni con el inmueble de Tubará” debido a que “no hubo vulneración de garantías, a pesar de algunos procedimientos indebidos en la entrega de esos bienes”.

Petro Burgos enfrenta un proceso desde 2023, cuando la Fiscalía reveló hallazgos sobre movimientos financieros que habrían incrementado su patrimonio sin justificación.