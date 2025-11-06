Un patrullero de la Policía Nacional, de origen cartagenero, fue secuestrado el pasado viernes 31 de octubre, al parecer por las disidencias de las Farc, entre los departamentos del Huila y Cauca. Aún no se tiene conocimiento de su paradero.

De acuerdo al reporte preliminar de la misma Policía Nacional, se trata de Jarold Luis Ricardo Martínez, quien está adscrito a la Policía de Arauca. El pronunciamiento surgió luego de que fuera difundido un video en redes sociales que dejan en evidencia un posible secuestro.

“Buenas tardes, mi nombre es Jarold Luis Ricardo Martínez. Tengo 30 años. Fui capturado el 31 de octubre del presente año 2025, siendo aproximadamente las 7:00 p. m. Soy de la ciudad de Cartagena. Laboraba en la estación de policía de Cubará como hombre de protección”, se le escucha decir al patrullero en un video.

El uniformado fue visto por última vez, de acuerdo a lo comunicado por la Policía, cuando se encontraba de permiso y vestido de civil. Su última comunicación con familiares se realizó desde el municipio de Hobo (Huila), y su destino final era la ciudad de Popayán (Cauca).

También confirmó la institución que Jarold Luis se encontraba de permiso para visitar a su esposa y su hijo recién nacido en Popayán.

La misma Policía indicó que, de acuerdo con el video difundido, al secuestro lo habría perpetrado el autodenominado Frente “Dagoberto Ramos Ortiz”, vinculado a las disidencias de las Farc. El hecho se registró durante un retén ilegal.

Se conoció que la pareja del patrullero también es integrante de la Policía Nacional.