Un juez de conocimiento de Cartagena condenó a 21 años y 6 meses de prisión a un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 11 años.

Las autoridades indicaron que los abusos ocurrieron en agosto de 2020 en una finca del corregimiento de Bayunca, en jurisdicción de la capital de Bolívar. Al parecer, el capturado, quien se desempeñaba como administrador del predio, aprovechaba los momentos en que la víctima era dejada a solas, para someterla a tocamientos de índole sexual.

Según las investigaciones realizadas por la Policía judicial evidenciaron que dichos vejámenes sexuales se presentaron en tres oportunidades. También se determinó que el sujeto le ofreció a la víctima un celular y accesorios de belleza para que accediera a sus pretensiones, y además para que no contara lo sucedido.

Por estos hechos, el hombre fue hallado responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. E juez también lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas, por 20 años.

Vale mencionar que el capturado fue capturado en septiembre de 2022 por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

