En el barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena las unidades de la Policía Metropolitana aprehendieron al señalado coordinador financiero y dinamizador de extorsiones del grupo multicrimen ‘Salsas Nueva Generación’.

Se trata de alias Totoy, de 20 años, a quien capturaron en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento en la que además le hallaron seis panfletos extorsivos, 14 cartuchos de diferentes calibres, una motocicleta y varios celulares.

Tras su aprehensión, que fue realizada por personal del Gaula, quedó a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que lo procesa por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Además tiene vigente una medida de detención domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de fuego, pero al momento de su captura no portaba el brazalete electrónico, lo tenía oculto en una de las habitaciones de la vivienda.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, informó que este año han capturado a 43 personas por el delito de extorsión. Además las investigaciones realizadas permitieron establecer que alias ‘Totoy’ “desempeñaba el rol de coordinador financiero al servicio del grupo multicrimen ‘Salsas Nueva Generación’ y vendría dinamizando las actividades extorsivas contra comerciantes, exigiendo sumas entre 5 y 10 millones de pesos, a cambio de no atentar contra los establecimientos de comercio”.

El oficial invitó a la ciudadanía a denunciar a personas sospechosas a través de la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.