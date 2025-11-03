David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, fue violentamente asesinado a manos de su propio hijo, de 17 años, durante una brutal riña que ocurrió la noche del pasado domingo en el barrio San Fernando, en la ciudad de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que logró la aprehensión del menor, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, misma que lo llevó a las audiencias preliminares ante un juez de Control de Garantías.

Según el informe de las autoridades, el crimen ocurrió a eso de las 10:30 de la noche.

La Policía no reveló detalles de los motivos por el que se originó la riña. Sin embargo, confirmó que, en medio de las agresiones mutuas, el menor, al parecer, atacó a su papá con un arma cortopunzante y le provocó la muerte casi que en el acto.

Asimismo, las autoridades confirmaron en su reporte que a Pimienta Ocampo le figuran tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.