Mientras en gran parte del país la noche del Día de los Difuntos transcurría en calma, una tragedia familiar estremeció al barrio San Fernando, en Cartagena: un joven de 17 años atacó a su padre con un cuchillo y le causó la muerte en medio de una violenta riña.

El crimen ocurrió hacia las 10:30 de la noche del domingo 2 de noviembre, en inmediaciones de la Clínica Gestión Salud. Según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena, el fallecido fue identificado como David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante durante una pelea con su hijo.

Las autoridades informaron que el adolescente fue aprehendido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

Aunque la Policía no reveló las causas del enfrentamiento, versiones preliminares difundidas en portales locales indican que el joven habría reaccionado al presenciar una agresión contra un familiar, presuntamente su hermana, y en medio del altercado atacó a su padre.

En su reporte oficial inicial, la Policía Metropolitana reportó: “Barrio San Fernando. Domingo 2 de noviembre de 2025, a las 10:30 p. m., se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien presuntamente habría participado en el homicidio de David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, natural de Cartagena, quien recibió al menos una herida con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector”.

La víctima tenía anotaciones judiciales

De acuerdo con dicho reporte, Pimienta Ocampo tenía tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron evidencia en el lugar de los hechos.

Ahora bien, vale la pena mencionar que la violencia el Día de los Difuntos no se limitó al barrio San Fernando. Apenas minutos antes, a las 10:20 p. m., otra riña en el barrio Junín terminó con la muerte de Alexander Julio Acosta, de 36 años, quien fue atacado también con un arma cortopunzante. En este caso, el agresor sería otro adolescente de 17 años.

La Policía confirmó que esta otra víctima también tenía dos anotaciones judiciales por lesiones culposas y abuso de confianza, y que ambos crímenes estarían relacionados con actos de intolerancia motivados por el consumo de alcohol durante la noche festiva.