Un nuevo hecho de violencia se presentó este domingo 2 de noviembre en el Suroccidente de Barranquilla. Un cobradiario fue asesinado tras ser víctima de un atentado sicarial en el barrio El Bosque.

La víctima fue identificada por las autoridades como Deison Enrique Galván Quintana, quien se encontraba caminando a eso de las 2:50 de la tarde por la calle 60 con carrera 9L.

De acuerdo a información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron en el lugar, el parrillero desenfundó su arma de fuego y le propino un disparo en el cuello dejándolo tendido en el suelo gravemente herido.

Galván Quintana fue auxiliado y trasladado al Camino Bosque de María, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima, quien presuntamente se dedicaba a la labor de cobradiario, había sido capturado en noviembre de 2023 por las autoridades.

En esa ocasión, fue señalado de atacar a bala a una mujer a la que, según la investigación, le exigía el pago de una deuda relacionada con un sobrino de ella.

Los hechos de ese caso se presentaron en la calle 64 con carrera 11, también en el barrio El Bosque.

La Policía Metropolitana de Barranquilla asumió la investigación y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque.