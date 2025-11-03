En horas de la tarde del domingo 2 de noviembre se registró un trágico accidente de tránsito que dejó como saldo una adolescente muerta, un herido y otro joven capturado. El siniestro vial ocurrió en la vía La Cordialidad, a la altura de Mundo Feliz, municipio de Galapa.

Leer más: Hombre muere apuñalado durante riña en el barrio El Bosque

Según los testigos, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 111, sentido Galapa-Barranquilla, a eso de las 6:40 p. m., cuando dos motocicletas que transitaban en la carretera terminaron chocando violentamente.

Fue así como perdió la vida Gabriela Esther de la Hoz, de 16 años de edad, quien iba de parrillera en una de las motos que era conducida por su pareja, Richard Josué González Cienfuegos, quien resultó lesionado al igual que Deninson Rodríguez Peralta.

Las víctimas fueron rápidamente auxiliadas por los transeúntes, quienes los trasladaron hasta el Hospital de Galapa. Sin embargo, los médicos de turno informaron que la menor había ingresado sin signos vitales.

Por otra parte, la Policía acudió hasta el centro médico y capturó por el delito de homicidio culposo a Richard Josué por conducir en exceso de velocidad.

No obstante, los allegados de la víctima revelaron que el joven de 21 no solo conducía en exceso de velocidad, sino también estaba bajo los efectos del alcohol, ya que uno de los parientes manifestó que las autoridades lo sometieron a la prueba de alcoholemia, arrojando grado dos.

Los especialistas informaron que Gabriela Esther había sufrido trauma craneoencefálico y una fractura en la muñeca, a raíz del accidente.