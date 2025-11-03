Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este lunes 3 de noviembre en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, alrededor de la 1:15 a. m., un hombre, aún sin identificar, fue asesinado con un arma cortopunzante en medio de una riña.

El crimen ocurrió en la carrera 6 con calle 88, donde vecinos del sector aseguraron que el hoy occiso se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por otro sujeto.

Lo que comenzó como una discusión rápidamente escaló a una pelea que terminó en tragedia. En un acto de intolerancia, el agresor sacó un arma blanca y le propinó una herida mortal.

Tras el ataque, el responsable huyó del lugar, mientras que residentes intentaron auxiliar a la víctima, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Investigadores de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron el acordonamiento de la zona y adelantan las pesquisas para identificar tanto al agresor como al occiso.