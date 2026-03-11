La música colombiana está de luto tras confirmarse el fallecimiento del artista barranquillero Zalek, ocurrido este martes 10 de marzo en un accidente de tránsito en Medellín. La noticia sorprendió al gremio musical del país, afectando especialmente a colegas cercanos como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu.

“Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, manifestó su equipo en un comunicado.

El joven músico, de 30 años, perdió la vida mientras se desplazaba en motocicleta por la ciudad de Medellín. Hasta el momento, no se conoce con precisión las circunstancias del accidente que terminó con la vida del artista.

Por otro lado, originario de Barranquilla, Zalek mostró desde temprano su inclinación por géneros musicales ligados a la tradición mexicana, un gusto que influyó en su estilo y en su propuesta artística. Para él, este tipo de influencias era transformador, al igual que lo hecho por Maluma en su carrera.

“Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Es lo que más sobresale más que las palabras. Creo que Maluma monta ese tipo de canciones y nunca dice, es una bomba y uno queda boquiabierto porque se acopla bien a esos ritmos mexicanos. Los colombianos tenemos mucho que dar. Carin y Maluma han sido esos pilares para nosotros como artistas podamos seguir”, afirmó Zalek en una entrevista con Blu Radio.

Con el paso del tiempo, el artista se fue acercando a la música urbana, mostrando su versatilidad y consolidándose como una de las promesas más sólidas del género, con el reconocimiento de figuras destacadas del medio que vislumbraban un futuro brillante para él.

“En este momento de profundo dolor nos unimos al duelo de sus seres queridos y agradecemos las muestras de cariño y solidaridad. Pedimos respeto y privacidad para su familia y su círculo cercano mientras atraviesan este difícil momento”, añadieron desde su equipo.

