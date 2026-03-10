La segunda edición de la feria AMA fue presentada oficialmente este martes como un encuentro pensado en conceptos de tradición, diseño y artesanía.

El evento, que se realizará del 14 al 17 de mayo de 2026 en el Centro de Eventos Puerta de Oro del Caribe, busca consolidarse una vez más como una vitrina del lujo artesanal y del talento creativo del Caribe y de Colombia.

El lanzamiento se llevó a cabo en la Casa Catinchi, ubicada en el Cubo de Cristal, en el centro histórico de la ciudad. A partir de las 3:30 de la tarde, los invitados vivieron una experiencia que conectó directamente con la esencia de la feria, pues las artesanas Eblin Vallejo e Ingrid Reales enseñaron a cada asistente a tejer un anillo de palma, una actividad simbólica que destacó el valor de los oficios tradicionales y el trabajo hecho a mano.

La edición 2026 contará nuevamente con la curaduría de reconocidas figuras del diseño y la moda, los cuales son Francesca Miranda, Mane Mendoza, Elsa Gutiérrez de Piñeres, Tomás Vera, Marcela Cure y Alex Agudelo, quienes también acompañaron la primera versión del evento.

Lujo y legado

Durante la jornada, Marcela Díazgranados, gerente comercial de AMA, explicó que la feria tendrá como eje central el concepto ‘Lujo y legado’, una propuesta que busca destacar el valor cultural y simbólico del trabajo artesanal colombiano.

Según explicó, la primera edición estuvo enfocada en mostrar el lujo hecho a mano y resaltar la calidad del trabajo de los artesanos. Para esta nueva versión, la apuesta busca profundizar en la idea del legado que queda en cada pieza y que se transmite a través de generaciones.

“En la primera edición queríamos resaltar el lujo hecho a mano, mostrar cómo el trabajo de los artesanos realmente representa una forma auténtica de lujo. Este año queremos ir más allá y hablar también de ese legado que queda en cada pieza, en cada técnica y en cada tradición que se transmite”, explicó.

La feria se desarrollará durante cuatro días, sumando una jornada adicional frente a la primera edición, que se realizó de jueves a sábado. En 2026 el evento se extenderá hasta el domingo, respondiendo a la demanda del público y de los propios expositores.

“Este año AMA ocupará la totalidad del pabellón del recinto ferial. En la primera versión el evento utilizó solo una parte del espacio disponible, pero el crecimiento de la convocatoria permitió ampliar el área para esta nueva edición”, agregó.

Más expositores

Los organizadores esperan recibir alrededor de 12.000 visitantes durante los cuatro días de feria y fortalecer la presencia de compradores tanto nacionales como internacionales.

La feria mantendrá su perfil como una plataforma de encuentro entre artesanos, diseñadores, emprendedores y compradores interesados en productos de diseño, moda, bienestar y decoración. Entre las categorías que estarán presentes se encuentran diseño, moda, accesorios, bienestar, decoración para el hogar y gastronomía.

“Como novedad para este año se incorporará la categoría Kids, una sección dedicada a marcas enfocadas en productos para niños, que surgió a partir del interés que despertaron algunas propuestas infantiles durante la edición anterior”, mencionó Díazgranados.

En gastronomía también habrá una oferta ampliada, con una zona más diversa que incluirá restaurantes, carritos de comida y diferentes experiencias culinarias para los visitantes.

El talento Caribe

La creadora de la feria y gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, destacó durante el lanzamiento el impacto que tuvo la primera edición del evento. Según explicó, en su debut la feria reunió a más de 2.500 visitantes y generó ventas superiores a 1.250 millones de pesos, además de múltiples negocios que se concretaron posteriormente gracias a los contactos realizados durante el evento.

“En esa oportunidad participaron 95 expositores, y el éxito de la convocatoria permitió que para la edición 2026 el número de participantes supere los 130 stands, con cerca del 95 % de los espacios ya reservados”.

Entre las marcas que regresarán a la feria se encuentra Mochila Market, representada por Valerie Hazbún, nieta de la reconocida diseñadora Amalín de Hazbún, conocida como la Aguja de Oro de Colombia.

Hazbún adelantó que durante la feria presentarán una nueva colección inspirada en el concepto de legado y tradición que define esta edición.

“Vamos a lanzar una colección muy ligada al mundo de AMA, al legado y a la tradición. Nuestra propuesta combina diferentes saberes del Atlántico en piezas únicas de lujo artesanal”, explicó.