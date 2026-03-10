Es oficial. La actriz Kathryn Hahn interpretará a la villana de ‘Enredados’, Madre Gothel, en el live-action. Así lo anunció Walt Disney Studios por medio de un video que protagonizó la artista.

Así como se lee. La confirmación no se dio por medio de un comunicado, como es costumbre, sino con un video. Parecía una publicación más de la actriz sobre su ropa, pero Hahn mostró una camiseta con la imagen del personaje de Madre Gothel.

“Acabo de descubrir qué significa (OOTD). Así que aquí está mi look del día: vaqueros sencillos, gafas, camiseta… esto es fácil, ya sabes, un día cualquiera", se le escucha decir a la actriz.

Con esta incorporación, el live-action de ‘Enredados’ completa el trío principal de personajes que encabezará la película: Rapunzel, Flynn Rider y Madre Gothel.

Hay que recordar que el papel de Rapunzel estará a cargo de la actriz australiana Teagan Croft, conocida por su trabajo en la serie Titans. Mientras tanto, el personaje de Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, quien ganó notoriedad por su participación en la franquicia Zombies de Disney.

Se conoció que estos actores fueron seleccionados tras un proceso de audiciones que incluyó múltiples pruebas de cámara realizadas en Londres durante el último trimestre de 2025.

En cuanto al papel de Gothel, en la película animada es uno de los personajes más importantes. En la historia original, ella es la mujer que secuestra a Rapunzel cuando era bebé para aprovechar las propiedades mágicas de su cabello, que tiene la capacidad de devolver la juventud.

Gothel mantiene a Rapunzel encerrada en una torre aislada, haciendo creer que el mundo exterior es demasiado peligroso.