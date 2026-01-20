La Asociación de Personeros del Departamento del Cesar, realizó un pronunciamiento ante la crisis que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS, en el departamento. A través de una misiva enviada al gerente nacional de la entidad prestadora de salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, como también a la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, expusieron las quejas que reciben de los ciudadanos, quienes se sienten colapsados y abandonados ante esta situación.

Indicaron que durante los últimos meses las personerías municipales han registrado un incremento alarmante en el número de quejas reclamos y solicitudes de intervención, por parte de los afiliados de dicha entidad, quienes denuncian múltiples irregularidades que vulneran de manera directa el derecho fundamental a la salud.

Entre los hechos más recurrentes se destacan: Los retrasos prolongados o negociación en la entrega de medicamentos esenciales, algunos de ellos, requeridos para el tratamiento de enfermedades crónicas, terminales o de alto costo.

Asimismo demoras injustificadas en autorización de procedimientos médicos, citas con especialista y exámenes diagnósticos, poniendo en riesgo la detección temprana y tratamiento oportuno de enfermedades. Deficiente atención en las IPS contratadas, donde los usuarios reportan barreras administrativas, trato inadecuado, falta de personal médico y ausencia de turnos disponibles.

También el incumplimiento reiterado de fallos de tutelas preferidos por jueces de la República, lo cual constituye un grave desacato a las decisiones judiciales y una vulneración fragante de los derechos constitucionales, además falta de canales de atención municipal o departamental, y ausencia de respuestas a los oficios requerimientos o solicitudes formales que se han elevado desde las mismas personerías.

Por ello, ASOPECE indican que se evidencia una falla estructural en la gestión administrativa operativa y contractual de la Nueva EPS, en este departamento, afectando de forma directa a miles de afiliados que confían en dicha entidad para garantizar su bienestar y supervivencia.

“Resulta inaceptable que siendo una EPS con mayor número de afiliados del régimen contributivo y subsidiado en el Cesar no cuente con mecanismo de atención dignos, accesible y efectivos para los usuarios. La deficiente prestación del servicio sumada a la falta de coordinación con las IPS y la inexistencia de líneas de respuestas inmediatas ha generado un clima de desesperanza, indignación y frustración tanto en la comunidad como en las instituciones que ejercemos control y acompañamiento”, señala la carta de ASOPECE.

Por lo anterior, los personeros del Cesar, exhortan al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretaría de Salud departamental del Cesar, y a la gerencia nacional de la Nueva EPS, para que adopten acciones urgentes contundentes y verificables que conduzcan a la solución de esta problemática, indicando que es imperativo que se disponga de una mesa de trabajo interinstitucional entre las entidades mencionadas con la participación de las personerías municipales para establecer diagnósticos claros y medidas concretas en cada municipio.