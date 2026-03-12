El Instituto Departamental de Deportes invita a las instituciones educativas públicas y privadas del departamento de La Guajira a participar en los Juegos Intercolegiados 2026, el programa deportivo escolar más importante del país, liderado por el ministerio del deporte.

Las inscripciones estarán abiertas del 12 de marzo al 30 de abril de 2026, período en el cual las instituciones educativas podrán registrar a sus estudiantes tanto del género masculino y femenino para participar en las diferentes competencias deportivas. Esta convocatoria está dirigida a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años.

Los participantes podrán demostrar su talento en disciplinas como baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3x3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, para natación, karate do, judo, levantamiento de pesas, para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, ciclismo de ruta, patinaje y boccia.

Bartolo Gómez Asís, director de la entidad departamental, indicó que, “los Juegos Intercolegiados son una iniciativa del ministerio del deporte que busca promover la práctica deportiva, la sana competencia, la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio nacional, fortaleciendo además los procesos de formación deportiva desde las instituciones educativas”.

Desde el Instituto departamental de deportes de La Guajira se hace un llamado a rectores, docentes, entrenadores y comunidad educativa en general para que incentiven la participación de los estudiantes en este importante evento deportivo, que representa una oportunidad para descubrir y potenciar el talento deportivo del departamento.

Las instituciones interesadas podrán realizar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas a través de la plataforma.