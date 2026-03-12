Las obras de modernización del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanzan en distintos frentes de trabajo y ya dejan ver cómo será la nueva imagen del principal escenario deportivo de Barranquilla.

Durante un recorrido por las instalaciones, el alcalde Alejandro Char destacó que la nueva fachada del estadio estará inspirada en los colores del Junior de Barranquilla, con un diseño en rojo, blanco y azul que busca rendir homenaje a la tradición del equipo y a la identidad futbolera de la ciudad.

“El ‘Metro’ se vestirá de rojo, blanco y azul para honrar la pasión que mueve a nuestra gente. El ‘Coloso de La Ciudadela’ tendrá una fachada icónica que reflejará el orgullo y las miles de historias de las que hemos sido testigos”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con el proyecto, la fachada será recubierta con aluminio producido en Barranquilla por la empresa Tecnoglass, lo que permitirá mayor durabilidad y resistencia frente a las condiciones climáticas de la ciudad.

La intervención también contempla mejoras en el interior del estadio, entre ellas la instalación del logo del Junior de Barranquilla y sus estrellas en las graderías, un nuevo césped híbrido y una tira LED de 500 metros lineales que rodeará el campo de juego.

Además, se instalarán dos pantallas gigantes en las tribunas norte y sur para ofrecer una visión más completa del espectáculo deportivo.

Según explicó Alejandro Char, el escenario aumentará su capacidad a 60.000 sillas para partidos de fútbol y hasta 75.000 asistentes en conciertos. El proyecto también incluye un museo dedicado al Junior de Barranquilla y a la Selección Colombia, así como mejoras en las baterías de baño y espacios para la salida de los jugadores al terreno de juego.

En el frente de obra, actualmente se adelantan trabajos como el armado y encofrado del muro del túnel de acceso en la zona oriental, el montaje de columnas, zapatas y vigas racks, así como la fabricación de graderías prefabricadas.

De manera paralela, se realizan excavaciones para el sistema de drenaje de la cancha y la preparación de la subbase que dará soporte a la nueva estructura del terreno de juego.

Además, continúa la fabricación de elementos estructurales prefabricados para la unión de columnas y vigas, proceso que ya alcanza 237 piezas producidas.

La renovación del estadio hace parte de los preparativos de la ciudad para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, evento que tendrá como sede a Barranquilla.

