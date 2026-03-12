Puerto Colombia está a punto de sumar un nuevo espacio a su circuito turístico y cultural. La Casa Laskar, ubicada en el centro histórico del municipio, entra en su fase final de adecuación y se prepara para ser entregada oficialmente como escenario para el arte, la memoria y la formación cultural.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio Cultural Casa Laskar mediante convenio entre el Municipio de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico, contó con una inversión de $2.218 millones y un plazo de ejecución de 6 meses. La interventoría, por su parte, se encuentra a cargo de la firma Jet Ingeniería.

Al respecto, el gobernador Eduardo Verano destacó que este será un centro cultural que fortalecerá la dinámica artística y turística del municipio porteño.

“Esta casa va a funcionar como una gran casa cultural, en comunicación directa con el Mercado Sazón, para que exista una dinámica permanente entre ambos espacios y se consolide una oferta cultural y turística integrada”, afirmó Verano.

En ese sentido, el mandatario recalcó que la Casa Laskar hace parte de un paquete estratégico de obras que inició con la recuperación del muelle, la Plaza de los Inmigrantes y el Muelle 1888, y que hoy se complementa con el Mercado Sazón y nuevos proyectos para el fortalecimiento del centro histórico.

“Todo este sector tendrá una afluencia de público aún más alta que en la actualidad por las actividades culturales y turísticas que se desarrollarán, por eso la planeación ha sido integral”, señaló.

A su turno, el alcalde Plinio Cedeño resaltó: “Aquí nuestros artistas tendrán espacios adecuados para capacitarse y expresar su arte. Puerto Colombia se destaca culturalmente a nivel nacional e internacional y vamos a contar con un lugar digno para fortalecer ese sector”.

Historia del inmueble

De acuerdo con el arquitecto Luis Alfredo Tobar, la casa perteneció a la familia Laskar, reconocida en el municipio por su tradición musical y su participación en actividades culturales, especialmente en carnaval y celebraciones decembrinas.

“Eran músicos, participaban en actividades culturales de Puerto y eso es lo que se le conoció a la familia. En esa coyuntura se aprovechó la casa, que es muy armoniosa y está en este sitio estratégico, para convertirla en la casa cultural de Puerto Colombia”, explicó.

La restauración mantuvo intacta la fachada principal, considerada uno de los elementos patrimoniales más valiosos del inmueble. Según el arquitecto, se consultaron fotografías antiguas para respetar la imagen original de la vivienda, que tiene cerca de 100 años y que en su época funcionó como hospedaje.

“La fachada es igual. Las puertas de madera, las ventanas y los techos rojos conservan la esencia histórica de la casa”, señaló.

En el interior, el inmueble fue adecuado para cumplir con las normas actuales de construcción y accesibilidad. Se construyó una rampa para personas con discapacidad, inexistente en la estructura original, y se habilitaron baños adaptados.

Además, cuenta con un lobby que funcionará como sala de exposición, un auditorio para conferencias y proyecciones, un patio cultural destinado a encuentros y eventos, y un segundo piso con áreas administrativas y sala de juntas.

“Cuando se habla de cultura, se habla de desarrollo. Esto genera una dinámica interesante, más actividades culturales y también turismo”, expresó el arquitecto Tobar, al destacar el impacto que tendrá el inmueble en la vida cultural del municipio.

Los retos del proyecto

Javier Gómez, de la interventoría, explicó que uno de los mayores retos fue conservar la fachada original mientras se reforzaba estructuralmente el inmueble. “Se realizó un muro en concreto de reforzamiento con el fin de que la fachada inicial quedara igual, que se conservara”.

Asimismo, la intervención incluyó la recuperación de pisos, cubiertas, sistemas de iluminación y aire acondicionado. De acuerdo con lo manifestado por el equipo técnico durante un recorrido reciente por la obra, el proyecto se encuentra en etapa de detalles finales y labores de limpieza, por lo que se estima que en menos de un mes podría estar listo para su entrega oficial.

Tras la culminación de este proceso, la Casa Laskar se perfila como un símbolo de la memoria local y un punto de encuentro para artistas, gestores culturales y comunidad en general. Este espacio toma mayor relevancia en medio del proceso que ha puesto en marcha Puerto Colombia para fortalecer el turismo y la identidad histórica.

