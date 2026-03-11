La vigésima tercera Asamblea Ordinaria de Afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura-Seccional Norte tendrá lugar este próximo jueves 12 de marzo en el Hotel Dann Carlton de la ciudad de Barranquilla.

El evento, que reunirá a más de 130 líderes empresariales, concesionarios, constructores, consultores y actores del ecosistema de la infraestructura en la región Caribe, representa uno de los espacios más importantes de visión y construcción para afrontar los desafíos del futuro.

De esta manera, durante la jornada se abordarán temas como las oportunidades para seguir impulsando proyectos que transforman el territorio e impulsan la competitividad del país.

Además, habrá un espacio para la entrega de la Medalla Vida y Obra, un reconocimiento que otorgamos para honrar a quienes han dejado una huella profunda en el desarrollo de la infraestructura en la región Caribe y en Colombia.

Para esta edición también se realizará un reconocimiento especial a Juan Martín Caicedo Ferrer, ex presidente ejecutivo de la CCI, destacando su liderazgo y su aporte al fortalecimiento del gremio y del sector.

Adicionalmente, la Asamblea tendrá un espacio de conversación con la nueva presidente ejecutiva de la CCI, Dra. María Consuelo Araujo, en el que junto con los afiliados se abordarán los principales retos y oportunidades del sector.

Cabe resaltar que el evento dará inicio a las 7:30 de la mañana y se extenderá hasta las 12:30 de la tarde.

Aquellos miembros del gremio que deseen participar en el encuentro deberán estar a paz y salvo hasta el mes de febrero de 2026.

Sumado a esto, en caso que un representante legal no pueda asistir podrá delegar el poder sobre otra persona.