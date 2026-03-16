La infraestructura como punto de partida para el crecimiento del país. Esta ha sido la premisa que María Consuelo Araújo ha adoptado tras asumir como la nueva presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombia de Infraestructura (CCI).

La valduparense de 54 años, quien ha sido ministra de Cultura y canciller de la República, asumió recientemente el liderazgo del gremio tras la salida de Juan Martín Caicedo.

En diálogo con EL HERALDO, Araújo se refirió a la renovación que viene teniendo el sector en el país, al tiempo que hizo énfasis en la necesidad de incluir proyectos de gran envergadura en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

¿Qué significa la infraestructura para la economía del país? ¿Por qué es importante fortalecer este sector?

La infraestructura no solamente aporta al PIB de Colombia, sino que permite que las comunidades tengan acceso a bienes y servicios que son los que nos conectan al mundo.

Por eso nos parece esencial que el próximo presidente de Colombia hable de infraestructura, seguridad y desarrollo en puertos, conexiones en aeropuertos y vías, así como infraestructura social.

Hasta ahora, ninguno de los candidatos ha hablado de infraestructura. Es impresionante la ausencia que tiene nuestro sector en este momento de renovación del país.

El nuevo presidente tiene que hablar de prosperidad y de construcción, tiene que llegar a acuerdos para promover el desarrollo de las comunidades, porque la infraestructura no tiene partido político.

¿Hay algún proyecto que se deba priorizar durante el cuatrienio que viene?

Son muchos. Está el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021-2051, que es una apuesta del Estado colombiano para organizar de forma eficiente el crecimiento del país a través de una red de infraestructura con la conectividad entre ciudades, regiones, fronteras y puertos. Esto debe volverse una política de Estado para cerrar las brechas sociales.

Es prioritario que durante el proceso de empalme se revisen las políticas públicas para la estructuración de proyectos e implementar las recomendaciones de la CCI para la construcción de un Plan Maestro de Agua y Saneamiento Básico.

¿Cómo visionan su interlocución con el próximo presidente de Colombia?

Tenemos programado un debate presidencial para el próximo mes de abril con el tema único de la infraestructura para escuchar y que los colombianos también puedan elegir por quién deben votar. A su vez, tenemos reuniones programadas con varios ministros en las semanas que vienen para ponernos de acuerdo en algunos temas.

¿Qué balance ha tenido el sector de infraestructura durante el mandato actual en el Gobierno Petro?

Seguimos trabajando en esa interlocución con el actual Gobierno para que se respeten las reglas del juego, los contratos que hay y los pagos que deben hacerse a nuestro sector.

Sabemos de la dificultad fiscal que hay en este momento, pero tenemos que honrar lo establecido previamente. En estos momentos, el Invías nos sigue debiendo plata por algunos proyectos de infraestructura.

¿Cuál es el papel que deben tomar los gremios como la CCI en nuestro territorio?

Los afiliados y todos los que hacen parte de este gremio tienen una voz robusta que puede llegar a muchos lados. Ahora tenemos un Congreso renovado y hay que asegurar que la vocería no se limite a lo Ejecutivo, sino también a los demás entes del país. Ya tenemos un plan de acción que implementaremos para los próximos años.

¿Cómo se pueden mantener las empresas en Colombia ante las coyunturas actuales?

Es un tema de expansión internacional y fortalecimiento interno. En nuestro plan está planteado el tema de tener una internacionalización y promover oportunidades de trabajo más allá de la región, apuntando a mercados como Venezuela, Centroamérica, Chile, Perú y Ecuador. Planteamos orientar una hoja de ruta que ofrezca acompañamiento a las empresas y que no tengan que empezar de cero desde otros países.

Las empresas grandes con un esquema práctico tienen que apoyar a las más pequeñas con temas tributarios, porque esas son las que más sufren cuando se requieren recursos para contratar grandes asesores. Queremos promover ese acompañamiento y proveer a los demás también.

No podemos enfocarnos en una sola cosa en nuestro gremio; hay que aprender de otros mercados. Sabemos que la infraestructura de transporte es la que más está presente en el territorio nacional, pero existen modelos exitosos de infraestructura energética e hídrica como el de EPM en Antioquía que se deberían replicar.

Desde su óptica, ¿cuáles son las acciones que se deben adoptar para que el país siga creciendo?

Ya tenemos un nuevo Congreso, vamos a tener otro presidente, y creo que los gremios deben seguir capacitándose para aportar al territorio, así como los mandatarios locales y regionales. Desde las ciudades capitales, los alcaldes también aportan bastante a las políticas y proyectos.