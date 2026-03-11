La Alcaldía Distrital de Barranquilla continúa fortaleciendo su estrategia de seguridad para combatir la extorsión y otros delitos, mediante el desarrollo de acciones coordinadas con la Policía Nacional y el Ejército, enfocadas en la prevención, investigación y judicialización de estructuras criminales.

Como parte de estas acciones, el Distrito ha realizado importantes inversiones en tecnología, movilidad y logística destinadas a mejorar las capacidades operativas de la fuerza pública. Entre los equipos adquiridos se destacan kits de inteligencia, herramientas para la localización de dispositivos tecnológicos, equipos especializados para la extracción de información de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como software de última generación para el análisis de datos.

Estas herramientas han permitido agilizar los procesos investigativos y facilitar la recolección de material probatorio, contribuyendo a impactar de manera directa a las organizaciones dedicadas al multicrimen a través de la investigación y su posterior judicialización.

De manera paralela, la administración distrital también viene impulsando estrategias preventivas que buscan involucrar a la ciudadanía en la construcción de entornos más seguros. Programas como Entornos Escolares Seguros, Enlaces Comunitarios y Zonas Seguras hacen parte de esta apuesta integral para prevenir la delincuencia y fortalecer la convivencia ciudadana.

Asimismo, las autoridades anunciaron que se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a las personas que suministren información que permita la captura de delincuentes dedicados a la extorsión.

La Alcaldía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar y colaborar con información que ayude a combatir este delito, garantizando absoluta reserva. Los ciudadanos pueden comunicarse a través de la Línea Contra el Crimen de la Policía Metropolitana de Barranquilla al 317 896 5523, la línea 165 del Gaula de la Policía o la 147 del Gaula Militar.