A través del programa “Más educación, más futuro”, la Gobernación del Atlántico formará a cerca de 3.422 estudiantes de 12 instituciones educativas oficiales del departamento en habilidades digitales.

Durante el lanzamiento de la estrategia, el gobernador Eduardo Verano destacó que el objetivo es preparar a los jóvenes para los empleos del futuro y motivarlos a incursionar en el mundo de la programación.

“Estamos muy agradecidos porque esto le cambia la vida a todos estos niños: más tecnología, más educación, más digitalización. Queremos que aprendan todo lo que tiene que ver con la computación y la programación, que es el futuro de ellos”, afirmó el mandatario departamental.

El mandatario también resaltó que la educación está evolucionando y que las nuevas oportunidades laborales están cada vez más ligadas a las competencias digitales.

“La educación va a cambiar. Un programador puede estudiar dos años y ya tener suficientes conocimientos para avanzar en el mundo de la tecnología y ganar mucho dinero. Por eso queremos que haya más jóvenes educándose en programación”, agregó.

De esta manera, la iniciativa beneficiará a estudiantes noveno, décimo y undécimo grado en los municipios Suan, Sabanalarga, Puerto Colombia, Santo Tomás, Galapa, Palmar de Varela, Candelaria, Polonuevo, así como de los corregimientos de Puerto Giraldo, en Ponedera, y Pital de Megua, en Barano.

Aquellos beneficiarios comenzarán a recibir formación en programación y herramientas tecnológicas, además de una dotación de computadores, televisores y diademas para fortalecer las nuevas salas de informática.

Detalles del programa

El programa departamental se desarrolla en alianza con la organización Crack The Code, que lidera procesos de formación tecnológica en América Latina.

Al respecto, María Vélez, representante de la organización, explicó que el proyecto incluye no solo la entrega de equipos tecnológicos, sino también un programa académico estructurado para los últimos tres años de bachillerato.

“Estamos contentos porque luego de varios meses de trabajo estructurando esta alianza, finalmente estamos lanzando este programa con más de 3.000 estudiantes de 12 municipios. No solo tendrán un salón de cómputo con televisores, diademas y computadores de última tecnología, sino también un pensum académico obligatorio para que salgan del colegio con las habilidades que requieren las empresas”, explicó Vélez.

Puso de presente que la estrategia también contempla la formación de docentes para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

“Estamos trabajando con todos los docentes de informática de estas instituciones. Los vamos a formar durante 40 horas al año para que poco a poco asuman el liderazgo del dictado de estas clases. Lo que queremos es dejar capacidad instalada en el departamento”, añadió.

Instituciones focalizadas

La secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flórez, explicó que las instituciones participantes en el proyecto fueron seleccionadas teniendo en cuenta su enfoque hacia el empleo y el emprendimiento en la educación media.

“En el marco de nuestro plan decenal buscamos fortalecer el componente de ciencia, tecnología e innovación. Identificamos instituciones cuya formación en la media tiene un propósito hacia el empleo y el emprendimiento”, indicó.

Según la funcionaria, el programa busca consolidar habilidades que permitan a los estudiantes proyectarse hacia su formación posterior o su inserción laboral.

“Con esta alianza no solo fortalecemos la ciencia y la tecnología en 12 municipios, sino que dejamos capacidad instalada para que estas habilidades digitales tengan un impacto en el proceso de formación después de salir del colegio”, afirmó Castro.

Confirmó, además, que la meta del departamento es ampliar el programa en los próximos años. “Este es el principio de la transformación. Iniciamos con dos instituciones en cada uno de los 12 municipios, pero ya estamos consolidando el proceso para que en 2027 más estudiantes y más colegios se beneficien de esta iniciativa”.

Para los jóvenes beneficiarios, el programa representa una oportunidad para prepararse para los desafíos del mundo digital.

Yaira Navarro, una de las estudiantes participantes destacó el impacto de esta formación en su futuro académico y profesional.

“Este programa nos abre muchas puertas, porque aprender programación y habilidades digitales nos prepara para las carreras del futuro y para tener más oportunidades cuando salgamos del colegio”, expresó.