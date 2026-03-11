Las misiones internacionales de observación electoral recalcaron esta semana la transparencia y legitimidad de las pasadas elecciones legislativas y de consultas interpartidistas que se llevaron a cabo en todo el país.

En ese sentido, un grupo de 400 observadores internacionales, quienes recorrieron distintas regiones del país para evaluar el desarrollo de la jornada electoral, identificaron las experiencias y buenas prácticas del sistema colombiano que puedan ser replicadas en otras democracias.

Al respecto, Nicolás Liendo, observador internacional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, resaltó el trabajo articulado de las instituciones para garantizar la confianza ciudadana en los comicios.

“La institucionalidad colombiana ha trabajado fuertemente para dar certeza a la ciudadanía de que su voto será respetado y contabilizado de manera adecuada. Observamos un sistema electoral sólido, con una sociedad civil vigilante y medios de comunicación comprometidos con informar de manera veraz sobre el desarrollo del proceso”, afirmó.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Electoral de México, José Jesús Hernández, subrayó la robustez del sistema electoral colombiano y los mecanismos de verificación que fortalecen la transparencia del proceso.

“Es un sistema electoral robusto, con diferentes etapas de verificación que, apoyadas en herramientas tecnológicas, permiten brindar información clara a la ciudadanía y garantizar la transparencia del proceso electoral”, señaló.

Mientras que Fredy Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral en Colombia, valoró positivamente la plataforma tecnológica utilizada durante esta jornada electoral.

“Para este proceso electoral hemos visto con buenos ojos cómo esta plataforma permitió la inscripción de cerca de un millón de testigos por parte de las agrupaciones políticas. Esto es muy importante para la Misión de Observación Electoral, ya que frente a otros procesos el número de acreditaciones ha sido menor. Esto contribuye a que las autoridades cuenten con mecanismos de control más adecuados”, explicó.

El respaldo internacional también fue acompañado por la sociedad civil nacional. Los observadores destacaron el uso de herramientas tecnológicas implementadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), orientadas a fortalecer la protección del voto ciudadano y mejorar los procesos de control electoral.