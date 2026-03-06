Más de 400 delegados de 23 países participarán como observadores en las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo en Colombia, en las que además se escogerá a tres candidatos presidenciales en consultas de partidos de centro, izquierda y derecha, informó este viernes la autoridad electoral.

La Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, instaló este viernes la misión de observación electoral, de la que dijo: “Su presencia reafirma la confianza internacional en la transparencia, las garantías y la institucionalidad del sistema electoral colombiano”.

Los observadores hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros organismos.

Los colombianos están convocados a las urnas este domingo para elegir a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para el período 2026-2030, así como a tres candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en consultas entre partidos de todo el espectro político.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la presencia de las misiones internacionales de observación electoral es clave para el fortalecimiento de la democracia porque su trabajo “permite verificar el desarrollo del proceso electoral y evidenciar la realidad democrática de Colombia”.

Penagos se refirió también a las garantías del sistema electoral colombiano, cuya transparencia ha sido puesta en tela de juicio por el presidente Gustavo Petro con denuncias sobre un supuesto fraude, basado en fallas ocurridas en el preconteo de las elecciones de los últimos años que fueron subsanadas en el escrutinio definitivo.

“Este software y este proceso electoral son los mismos que han elegido a los gobernantes de las últimas décadas, incluyendo el actual”, manifestó Penagos, quien dijo que la Registraduría acepta y explica cualquier inquietud sobre la seguridad del sistema, incluso referente a comicios de años pasados.