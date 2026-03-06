En medio de escenas de profundo dolor fueron sepultadas en la mañana de este viernes 6 de marzo las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicol Hernández, víctimas de un crimen que ha conmocionado a Barranquilla y al Atlántico.

Menor aprehendido por crimen de las hermanas Hernández estuvo vinculado a las disidencias y los Costeños

Las honras fúnebres se llevaron a cabo desde las 10:00 de la mañana en el cementerio Calancala, hasta donde llegaron familiares, amigos y conocidos de las jóvenes para acompañar a sus seres queridos en el último adiós.

Al camposanto arribaron nueve buses con allegados a la familia, quienes se congregaron alrededor del cortejo fúnebre entre oraciones, abrazos y lágrimas por la partida de las adolescentes.

Durante la ceremonia, la madre, visiblemente afectada por el asesinato de sus dos hijas, se descompensó, generando momentos de angustia entre los presentes.

De inmediato, personas cercanas y personal que se encontraba en el lugar auxiliaron a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Más temprano en las honras fúnebres, la madre expresó frases que estremecieron a los asistentes: “Los cogieron ahorita los sueltan y mis hijas quedan aquí(...) yo me voy con ustedes”, palabras que reflejaban la profunda angustia que atraviesa la familia tras la tragedia.

El acto de inhumación finalizó hacia las 11:30 de la mañana, cuando los féretros fueron descendidos a la bóveda ante la mirada de familiares y allegados que, entre lágrimas, dieron el último adiós a las hermanas Hernández y reiteraron su exigencia de justicia.