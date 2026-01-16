La despedida de Yeison Jiménez no solo estuvo marcada por el dolor de sus seguidores y el homenaje multitudinario que recibió en Bogotá, sino también por un hecho inesperado que captó la atención de apostadores en distintas zonas del país.

George R.R. Martin califica de “pésima” su relación con creativo de ‘House of the Dragon’

Manzanares, Caldas, prepara homenaje a Yeison Jiménez este lunes 19 de enero

Giovanny Ayala respondió a Ciro Quiñonez y a la hermana de Yeison Jiménez tras polémica por homenaje: “Critico es la recocha”

En las horas previas a las honras fúnebres del artista, una curiosa coincidencia comenzó a circular en redes sociales como lo fue el número del vehículo fúnebre que transportó el féretro coincidió con una cifra que resultó ganadora en una reconocida lotería nacional.

El dato se volvió viral luego de que varios jugadores confirmaran que habían acertado gracias a las tres últimas cifras, 586, que correspondían a la placa de la carroza utilizada para trasladar el cuerpo del cantante. Aunque no existe ningún vínculo entre ambos hechos, la casualidad despertó asombro.

Redes sociales Vehículo fúnebre que transportó el féretro de Yeison Jiménez

De acuerdo con reportes de apostadores, la cifra fue jugada en diferentes regiones del país, dejando premios inesperados para quienes decidieron apostar por el número asociado al sepelio del artista.

El sorteo fue el de la Lotería del Huila, realizado el martes 13 de enero, cuyo premio mayor correspondió al número 3586.