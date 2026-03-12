El temor que durante meses acompañó a varios comerciantes del corregimiento de Santa Verónica, en Juan de Acosta, comienza a disminuir tras los recientes operativos de las autoridades que dejaron cuatro personas capturadas por su presunta participación en casos de extorsión.

Los procedimientos hacen parte de las caravanas de seguridad turística que se vienen desarrollando en el Atlántico, una estrategia que busca no solo reforzar la seguridad en los corredores turísticos, sino también devolver la confianza a quienes dependen del comercio y del turismo para su sustento diario.

Detrás de estas acciones está el trabajo conjunto entre la Gobernación del Atlántico, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, que han intensificado su presencia en las zonas donde se habían reportado amenazas contra comerciantes.

El gobernador Eduardo Verano aseguró que estos resultados son una señal de que la estrategia está funcionando y que el objetivo es seguir cerrando el paso a las estructuras criminales que afectan la economía local.

Lea también:

“Estas caravanas están dando resultados reales en la lucha contra la extorsión. Queremos que los comerciantes trabajen tranquilos y que los turistas visiten el Atlántico con confianza”, afirmó.

Las investigaciones revelaron que uno de los capturados, conocido con el alias de “Diego”, sería presunto integrante del grupo criminal Los Costeños y estaría involucrado en el cobro de extorsiones a negocios de distintos tamaños en Santa Verónica.

Según las autoridades, la presión contra las víctimas incluía amenazas, envío de videos con armas de fuego e incluso disparos contra algunos establecimientos como forma de intimidación.

Los cobros exigidos, según las investigaciones, podían ir desde 1 hasta 10 millones de pesos como pago inicial, además de cuotas mensuales cercanas a los 500 mil pesos.

Lea también: Así fue el recorrido de la cigüeña jabirú en Barranquilla antes de ser hallada muerta en el barrio Rebolo

Durante el allanamiento en el que fue capturado, las autoridades también incautaron más de un kilo de cocaína, un arma de fuego y un celular que ahora hacen parte del material probatorio.

En otro operativo realizado en el sector de El Vaivén, la Policía capturó a dos hombres que se movilizaban con una granada, panfletos extorsivos, un celular y una motocicleta sin placas. Según las investigaciones preliminares, estarían relacionados con un ataque a bala contra un local comercial ocurrido días atrás.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, destacó que estos resultados también son posibles gracias a las denuncias ciudadanas.

Lea también: Casa Laskar, lista para abrir sus puertas como nuevo epicentro cultural

“Es fundamental que la comunidad siga denunciando. La información que recibimos nos permite actuar y evitar que estos delitos sigan afectando a los comerciantes”, señaló.

Las autoridades reiteraron que las caravanas de seguridad continuarán realizándose en distintos municipios del Atlántico, especialmente en zonas donde el turismo es motor de la economía.

El objetivo, aseguran, es claro: que tanto visitantes como empresarios puedan desarrollar sus actividades sin miedo y con el respaldo permanente de las instituciones.

Mientras tanto, en Santa Verónica, donde el comercio depende en gran medida de los fines de semana y las temporadas altas, muchos esperan que estos operativos marquen un antes y un después en materia de seguridad.