Dando un parte de tranquilidad y garantizando un acompañamiento permanente a la comunidad, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, visitó las obras de intervención y estabilización del terreno colindante con la calle 1 con carrera 2 sur del barrio Vistamar, sector que en los últimos años se ha visto afectado por el fenómeno de erosión costera estructural.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Armando Sanjuan, y otros funcionarios de la Administración Municipal. Allí aseguró que desde el gobierno local se han adelantado las acciones necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las familias afectadas.

Asimismo, destacó la gestión de importantes proyectos en articulación con la Gobernación del Atlántico y el Gobierno Nacional, los cuales contemplan la construcción de estructuras paralelas a la orilla del mar que permitirán mitigar y dar una solución definitiva a esta problemática.

“Estamos acompañando a la comunidad desde el primer día, atendiendo su llamado y, sobre todo, garantizando a través de estas intervenciones una mayor estabilidad del terreno. Queremos que las familias se sientan seguras y protegidas por esta barrera de piedra ciclópea que, sin duda, evitará el avance del proceso erosivo que tanto afecta a este sector de Puerto Colombia”, manifestó el alcalde Plinio Cedeño.

Las obras de intervención y estabilización se desarrollan a lo largo de más de 130 metros lineales, mediante el uso de maquinaria amarilla con la que se adelantan trabajos de excavación y colocación de material pétreo.

Por su parte, Mónica Mateus, habitante del sector y propietaria de una de las viviendas más afectadas, expresó su agradecimiento al mandatario por su presencia y por la atención oportuna al llamado de la comunidad.

“Muy agradecida de que el alcalde haya atendido nuestro llamado, ya que con estas obras tenemos una gran tranquilidad porque la situación de erosión en nuestros patios parecía no detenerse. Hoy el alcalde y su equipo de trabajo nos dan ese parte de tranquilidad para todas las familias de la zona”, afirmó.