En aras de contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos y proteger ecosistemas locales, Barranquilla Verde —la máxima autoridad ambiental del Distrito— dio a conocer la actualización del mapa de ruido en la ciudad.

Esta herramienta se encuentra lista y estará disponible en la página oficial de la entidad para que las personas observen los barrios que están sobrepasando los decibeles permitidos.

Esta casa editorial pudo conocer que, según la información recopilada, durante el periodo diurno los mayores niveles de ruido ambiental se asocian principalmente a actividades comerciales, industriales y de servicios localizadas sobre vías principales y sectores de alta concentración poblacional.

Mientras que, en el periodo nocturno, las principales contribuciones provienen de establecimientos dedicados al entretenimiento y la diversión, algunos de los cuales operan sin medidas adecuadas de aislamiento acústico, generando niveles elevados de presión sonora que pueden afectar las zonas residenciales cercanas.

Asimismo, se pudo constatar que el tráfico vehicular se consolidó como una de las fuentes más relevantes de ruido ambiental en el Distrito, especialmente en los corredores viales de mayor flujo, donde la circulación continua de vehículos livianos, transporte público, motocicletas y vehículos de carga genera niveles que, en determinados sectores, superan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud para áreas urbanas, tanto en el periodo diurno como en el nocturno.

Con respecto a las zonas más ruidosas, las localidades que más concentran barrios bulliciosos son las localidades de Norte–Centro Histórico y Suroriente.

En la jornada diurna de los días de la semana, Norte-Centro Histórico figuró con mayores sectores (15) con alto riesgo por contaminación sonora. En esta lista siguen Riomar (5), Suroccidente (9) y Metropolitana (4).

Algunos de estos son Betania, Boston, Barrio Abajo, Ciudad Jardín, Nuevo Horizonte, América, Montecristo, Los Alpes, Granadillo y Santa Ana. Y le sigue Suroriente con un total de 12, entre los cuales están El Milagro, Los Laureles, San Nicolás, Las Dunas, La Magdalena, Las Palmas, San José, San Isidro, Las Palmeras y el Limón.

Sin embargo, los fines de semana, en este mismo horario, las cifras descienden y son menos las zonas que hacen ruido.

Por otro lado, en las noches de los fines de semana estas cifras se duplican y es la localidad Suroriente la principal emisora de contaminación por ruido, presentando un total de 28 barrios en riesgo alto. En segundo lugar, está Norte–Centro Histórico con 27; Suroccidente, 17; Riomar, 12, y Metropolitana, 8.

Operativos y estrategias

En el 2025 se realizaron 33 operativos en la ciudad, en los que visitaron 270 establecimientos comerciales; a 121 se les han impuesto obligaciones tendientes a la minimización de la emisión de ruido generada durante el desarrollo de sus actividades. Además, han iniciado procesos sancionatorios y aperturas de investigación.

“Barranquilla Verde, con su equipo técnico, realiza operativos constantes los fines de semana en horario nocturno en acompañamiento de la Policía”, indicó la entidad.

Adicionalmente, la autoridad elaboró el plan de descontaminación por ruido, el cual se implementará este año y contiene actividades tanto preventivas como correctivas, tales como la instalación de una red de monitoreo de ruido con 5 estaciones, ubicadas una en cada localidad, para mediciones en tiempo real.

¿Cómo se mide el ruido en la ciudad?

En las zonas urbanas y de expansión urbana, el ruido ambiental se mide instalando el micrófono a una altura de cuatro metros medidos a partir del suelo terrestre y a una distancia equidistante de las fachadas, barreras o muros existentes a ambos lados del punto de medición, si estos no existen en uno de los costados.

Cada medición con la distribución efectuada en los quince minutos, según se estipula en la normatividad vigente, debe constar de cinco mediciones parciales distribuidas en tiempos iguales, cada una de las cuales debe tener una posición orientada del micrófono: norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Para las mediciones se utiliza un sonómetro, el cual debe estar debidamente calibrado, y una estación meteorológica.