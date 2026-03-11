La Alcaldía de Soledad, a través del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), realizó la limpieza de los canales que bordean la rotonda de la Circunvalar, a la altura de la Institución Educativa Técnico Industrial (Itida), en el barrio Urbanización El Parque.

En la intervención participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional, la empresa de aseo Interaseo, la Oficina de Salud Pública y la Oficina de Gestión del Riesgo.

Durante el operativo se atendió la situación de dos habitantes de calle que utilizaban estos canales como vivienda, donde además se evidenció acumulación de residuos sólidos especiales como colchones, sofás y ropa, entre otros elementos que obstruían el libre flujo de las aguas, especialmente en temporada de lluvias.

De acuerdo con Edumas, esta situación no solo representaba un riesgo para quienes permanecían en el lugar, sino también para los peatones que a diario transitan por la rotonda.

El gerente de la entidad, Carlos Pertuz Saavedra, señaló que estas acciones continuarán durante el año como parte de la recuperación de los espacios públicos del municipio. “Estos lugares deben ser para el disfrute de todos y no de unos pocos. Además, buscamos que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura”, afirmó.

El operativo también se extendió a los alrededores de la rotonda, donde se realizó la remoción y disposición adecuada de escombros que se encontraban en el sector.

Desde Edumas se reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar y respetar los espacios públicos, recordando que son de uso colectivo y que su conservación contribuye a mantener una Soledad limpia y ordenada.